Social – Gli stadi più ‘instagrammati’ al mondo: San Siro al secondo posto

Una curiosissima classifica è stata stilata dal sito Ticketgum.com, il quale ha raccolto numerose statistiche per determinare quelli che sono gli stadi più instagrammati al mondo. Vale a dire, quegli impianti più fotografati da appassionati e tifosi, postati ovviamente su Instagram. A trionfare è lo stadio del Barcellona, il Camp Nou, con quasi 2 milioni di utenti ad aver condiviso sul social gli scatti presso quello che è lo stadio più grande d’Europa.

Segue il Meazza di San Siro, lo stadio condiviso da Inter e Milan che nei prossimi anni potrebbe essere notevolmente ridotto per far spazio ad un nuovo impianto sempre nella stessa area di Milano. In questo caso, le foto scattate a San Siro e caricate su Instagram, ammontano a poco più di un milione. Chiude il podio, invece, lo stadio del Liverpool, Anfield. A pochissima distanza, seguono invece Real Madrid, Manchester United, Chelsea ed Arsenal.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!