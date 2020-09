GdS – Apertura stadi, obiettivo ottobre: ora fin troppo scetticismo

Sì alla ripartenza, ma con le dovute precauzioni: tra di esse, ovviamente, non può che esserci la chiusura degli stadi, almeno per ora. Al momento, infatti, circola troppo scetticismo in merito alla questione legata all’apertura degli stadi italiani: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo sarebbe quello di riaprire le porte dei palcoscenici calcistici nostrani a partire da ottobre.

Le attenzioni del Governo, ora, sono tutte rivolte alla ripartenza del sistema scolastico, con gli occhi rivolti costantemente all’andamento della curva epidemiologica: parlare di stadi aperti, adesso, pare quasi un’eresia. La possibilità di testare un’apertura parziale e sostenibile in un’unica location, però, intriga il presidente della FIGC Gabriele Gravina: che sia il primo passo verso il ritorno dei tifosi negli stadi?

