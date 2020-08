GdS – È la stagione più lunga di sempre: 361 giorni da Inter-Lecce

Domani, 21 Agosto 2020 saranno ben 361 giorni dalla prima partita di questa stagione interminabile per l’Inter. Contro il Lecce, il 26 agosto 2019 la prima partita ufficiale, domani contro il Siviglia l’ultima per i nerazzurri. Sarà la stagione più lunga di sempre, solo 5 giorni dal compiere un anno intero. Sarà la partita numero 54 della stagione, di cui 18 solo dopo il lockdown. INTERminabile titola la Gazzetta dello Sport con un gioco di parole, ma è realmente così. È la squadra italiana che ha giocato più partite in tutto l’anno, nonché quella europea che ne ha disputate di più dalla ripresa.

Il giocatore che ha partecipato a più incontri è stato Lukaku, a quota 50. Handanovic quello con il maggior minutaggio, seppur con meno presenze, causa l’infortunio di gennaio-febbraio. Brozovic invece è l’uomo che ha corso più di tutti, ben 392 km, con una media di 12 km a partita, staccando De Vrij a quota 340 in tutto l’anno, circa 10 a partita.

Verrebbe da chiedersi quale sia la condizione fisica dei giocatori. La risposta, se non visibile ne risultati, la si può notare nelle prestazioni. La squadra di Antonio Conte è infatti una delle più in forma, sia sotto il punto di vista fisico che tecnico. L’ascesa in termini di prestazioni da inizio agosto è sotto gli occhi di tutti.

