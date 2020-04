Standard Liegi, l’ex Inter Vanheusden rifiuta la riduzione di stipendio: scatta lo svincolo

Situazione complicata tra le fila dello Standard Liegi. Come riportato infatti da dhnet.be, diversi giocatori avrebbero rifiutato la riduzione dei rispettivi stipendi di circa 3 mila euro lordi. Sei i calciatori incriminati: tra questi risulta anche Zinho Vanheusden, ex difensore nerazzurro passato la scorsa estate al club belga. Il motivo del rifiuto è relativo ad una presa di posizione dei calciatori che avrebbero scelto di fare muro dopo essere stati costretti ad accettare il nuovo salario senza possibilità di mediazioni.

Nello specifico, l’agente di Zinho Vanheusden Stijn Francis ha analizzato la situazione presentata dallo Standard Liegi: “Diversi giocatori, tra cui il mio assistito, hanno rifiutato la proposta del club. Hanno presentato una nuova proposta alla società – ovvero la rinuncia ad un mese di stipendio ma con la certezza di evitare di essere svincolati – ma che non è stata accettata. Speriamo di trovare una soluzione”. Per i calciatori, nel momento in cui non verrà risolta la situazione, scatterà dunque lo svincolo.

