Stankovic: “Balotelli non verrà alla Stella Rossa. Mihajlovic? Speriamo il peggio sia alle spalle”

Se la suggestione era stata avanzata per qualche giorno, in realtà non ci sarà alcun tentativo di convincimento da parte della Stella Rossa del neo allenatore Dejan Stankovic nei confronti di Mario Balotelli. Il centravanti italiano potrebbe dunque rimanere al Brescia, sebbene la stima del tecnico serbo sia rimasta immutata. Nell’intervista concessa negli studi di Pink TV, l’ex calciatore dell’Inter ha parlato anche della malattia dell’amico Sinisa Mihajlovic.

L’intervento del serbo: “Balotelli? Sarebbe bello, ma non c’è niente. Si parlava di Balotelli alla Stella Rossa, ma non succederà. Le sue parole significano molto per me. Miha è il mio padrino, il mio amico, mio fratello, una guida, una persona importante nella mia vita. Speriamo tutti abbia lasciato il peggio alle spalle. E’ riuscito ad affrontare tutto questo in piedi, si prende cura della sua famiglia, solo una persona come lui poteva farcela, e questo è Sinisa Mihajlovic”.

