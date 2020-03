Stankovic sull’emergenza Coronavirus: “Ho moglie e figlio in Italia, so cosa sta succedendo”

Nota a margine, per cominciare: in Serbia – mentre nel resto d’Europa stanno chiudendo tutto per fronteggiare il Coronavirus, già appurato essere una pandemia – stanno giocando il campionato. Ha giocato, oggi, anche la Stella Rossa di Belgrado, che ha battuto per 3-0 il Napredak, e questo – appunto – mentre i principali campionati europei – nonché le competizioni internazionali – si sono arrestati in attesa di capire come delineare il proprio futuro.

A parlare dell’emergenza sanitaria mondiale, alla vigilia della suddetta gara, è stato il tecnico proprio della Stella Rossa, l’ex interista Dejan Stankovic, che in conferenza stampa ne ha discusso in questi termini: “So cosa sta accadendo in Italia. Mia moglie e mio figlio si trovano lì e sono in semi-quarantena, stanno trattando la cosa molto seriamente. Milano è letteralmente una città vuota”, ha dichiarato.

