Stankovic fermato dalle forze dell’ordine: ne approfitta e ringrazia la polizia

Dejan Stankovic si è reso protagonista di un gesto abbastanza singolare nei pressi di Udine. L’ex centrocampista dell’Inter, attuale tecnico della Stella Rossa, al termine dei controlli per la legittimità dei suoi spostamenti ha ringraziato gli agenti per il loro lavoro. Nella giornata di ieri, sull’A4, in direzione Croazia, era tra gli oltre cinquecento automobilisti controllati dalla polizia stradale all’altezza dell’area di servizio Gonars Sud.

Secondo quanto riporta da il Corriere dello Sport, al termine degli accertamenti, Stankovic ha chiesto di parlare con il responsabile del posto di blocco, ringraziandolo insieme a tutti gli operatori presenti per la cortesia e la professionalità, per lo sforzo profuso in questo duro periodo e sottolineando i rischi per la salute che la polizia sta correndo.

