Stankovic: “Scudetto? Inter o Lazio non fa differenza, sarei felice per entrambe”

A 20 anni da quello scudetto strappato alla Juventus all’ultima giornata dalla Lazio, Dejan Stankovic ha ricordato quei momenti di assoluta gioia. Una cavalcata che per certi aspetti ricorda l’attuale campionato, con bianconeri e biancocelesti in lotta per il titolo nel giro di pochi punti, anche se quest’anno l’Inter da un momento all’altro potrebbe rimettersi in carreggiata. L’ex centrocampista serbo, che ha vestito prima la maglia della Lazio e poi quella dell’Inter, è stato intervistato a proposito di quello scudetto da gianlucadimarzio.com.

Questi i ricordi affidati alla memoria di Stankovic che spiega anche il suo punto di vista sull’attuale lotta scudetto: “Lazio o Inter, per me, non fa differenza. Sarei felice per entrambe. Ai biancocelesti devo la carriera, ho passato sei anni magici. Arrivai da ragazzino, me ne andai da uomo nel 2004, dopo aver fatto un ultimo regalo al club. A giugno sarei potuto andare all’Inter anche gratis, ma la Lazio non se lo meritava, così a gennaio mi pagarono. Fu il mio modo per ringraziarli”.

