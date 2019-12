Stankovic-Stella Rossa, spunta un audio: “Bevi anche per me, sono allenatore della Stella”

Una bandiera, un giocatore che resterà per sempre nel cuore dei tifosi interisti: Dejan Stankovic da poco è tornato a lavorare in nerazzurro, ed in particolare nel settore giovanile anche grazie al figlio portiere della Primavera. L’avventura però sembra già finita.

Secondo gli ultimi roumors infatti, Stankovic sarebbe vicino a diventare il nuovo allenatore della Stella Rossa e – come riporta il quotidiano Novosti – è spuntato anche un audio pubblicato da un amico di Deki su Twitter: “Bevi anche per me amico mio, sono il nuovo allenatore della Stella Rossa”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!