UFFICIALE – Stella Rossa, il tecnico Milojevic annuncia l’addio al club: ora porte aperte a Stankovic?

Uno, oggi, può ben scrivere Vladan Milojevic, o – meglio ancora – Stella Rossa: ma (oggi, appunto) chiunque vi leggerà Dejan Stankovic, perché lo sfondo alla notizia è proprio questo. E’, cioè, il fatto che l’attuale collaboratore delle giovanili dell’Inter, nonché ex giocatore nerazzurro, potrebbe presto mollare i propri incarichi al servizio del club meneghino per trasferirsi a Belgrado, per allenare proprio la Stella Rossa. Una notizia, questa, che sta già circolando da qualche ora e che adesso si avvicina all’ufficialità per via di un’altra ufficialità. Quella dell’addio del sopra citato Vladan Milojevic, il tecnico che ha allenato la Stella Rossa negli ultimi due anni.

Ad annunciare ufficialmente il proprio addio – già da qualche giorno c’era aria di dimissioni attorno all’allenatore – è stato lo stesso Milojevic in una conferenza stampa appositamente organizzata. Lasciando, quindi, la panchina sguarnita, nonché la porta aperta a Deki: il quale – dopo un’esperienza da vice di Stramaccioni all’Udinese e dopo quella nel settore giovanile dell’Inter – potrebbe accettare la sua prima esperienza da tecnico di prima squadra. Su una panchina non qualsiasi, nemmeno per lui.

