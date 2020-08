Steven Zhang a Milano, agenda fittissima: prima la semifinale, poi l’incontro con Conte

Dopo diverse settimane di assenza – finalmente – Steven Zhang è tornato a Milano. Sbarcato ieri nel capoluogo lombardo “nell’assoluto rispetto dei protocolli sanitari”, ora l’agenda di Steven è molto più che fitta. Prima di qualsiasi altra cosa, spiega La Gazzetta dello Sport, tornerà finalmente a parlare faccia a faccia col management dell’Inter, che in queste settimane ha potuto contattare solamente da remoto e in videoconferenza. Sarà l’occasione giusta per fare il punto sul livello di crescita del club e sulle ripercussioni economiche che ha avuto la pandemia portata dal Coronavirus.

Poi, arriveranno gli impegni più ‘sportivi’: attesissima nel mondo Inter, dopo 10 anni dall’ultima, è la semifinale europea contro lo Shakhtar Donetsk, che potrebbe regalare un pass per la finalissima di Europa League in programma venerdì 21. Steven seguirà la gara contro gli ucraini allo stadio, sarà la sua prima semifinale europea, nella speranza che possa essere solamente l’antipasto del piatto forte della competizione. Piatto forte che, però, è comunque in programma: l’incontro con Antonio Conte, che arriverà al termine dell’Europa League, sarà determinante. L’obiettivo sarà mediare per una pace duratura e stabile, ma qualora ciò non fosse più sostenibile bisognerà procedere al divorzio nella maniera più soft possibile.

