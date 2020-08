Steven Zhang, che voglia di Inter: attesa per il nulla osta. In tribuna già con il Leverkusen?

Steven Zhang è rimasto soddisfatto per la vittoria di mercoledì contro il Getafe. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il numero uno dell’Inter è in continuo contatto con le autorità cinesi per capire quando potrà rientrare in Italia o volare direttamente in Germania.

Steven infatti punta ad essere presente all’eventuale finale del 21 agosto, ma vorrebbe sedere in tribuna già lunedì sera per il quarto in programma contro il Bayer Leverkusen. Il presidente dell’Inter sta cercando di capire come ottenere il via libera e rispettare il protocollo Uefa. A competizione conclusa, ci sarà il tempo poi per il tanto atteso face to face con Conte.

