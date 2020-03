Stop Serie A, ecco le partite dell’Inter rinviate

Il premier Conte ha emanato un altro decreto per l’emergenza Coronavirus: misure restrittive in tutta Italia per evitare i contagi. Niente più zone rosse e stop dello sport italiano, compreso la Serie A. Il campionato dunque si ferma e niente più partite a porte chiuse come stabilito in precedenza.

Il decreto – in vigore fino al 3 aprile – sospende dunque la Serie A. Andiamo a vedere quali sono le partite rinviate che interessano direttamente l’Inter: oltre alla gare già rinviate contro la Sampdoria e contro il Napoli, i nerazzurri non giocheranno i match contro Sassuolo e Parma.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!