Stop Serie A, il ministro Spadafora: “Spero che il decreto possa essere firmato già domani”

Oggi è stata una giornata molto importante per lo sport italiano ed anche per la Serie A: dopo le partite disputate ieri ed oggi a porte chiuse in base al decreto governativo emesso pochi giorni fa, il presidente del CONI Malagò ha detto stop. Tutto lo sport italiano si dovrà fermare e sono in attesa del decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che a breve parlerà al Paese.

Il Ministro dello Sport Spadafora ha commentato così: “Sono già al lavoro per la stesura del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia sportiva, che spero possa essere firmato già nella giornata di domani”.



