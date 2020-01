Dopo Paul Ince… Ashley Young! Il mondo Inter accoglie un altro inglese

Qualcuno, nella prima intervista di sempre con la maglia nerazzurra, gliel’ha già fatto notare: Ashley Young è il terzo giocatore inglese della storia dell’Inter (dopo Gerry Hitchens e il più noto Paul Ince), che diventa quarto se consideriamo anche Ben Greenhalgh, che in nerazzurro ha militato per un anno nelle giovanili e, ufficialmente, anche in prima squadra, pur senza mai esordire: la sua esperienza interista, infatti, si dispiega solamente nel corso dell’annata 2010-2011, con zero presenze all’attivo. Questo prima di un passaggio in prestito al Como e prima del ritorno in Inghilterra dove continuerà il suo peregrinare tra le serie inferiori britanniche.

Ben più meritevoli di menzione sono gli altri due: Gerry Hitchens, appunto, e Paul Ince. Il primo – di ruolo attaccante – ha fatto registrare la sua presenza tra i ranghi nerazzurri in due stagioni (periodo 1961-1963, allenatore Helenio Herrera, erano gli albori di quella che sarebbe poi diventata la Grande Inter), mettendo a referto 43 presenze in campionato e 20 reti. Questo prima di continuare la sua carriera proprio in Italia: andrà, infatti, a vestire le maglie di Torino (’62-’65), Atalanta (’65-’67) e Cagliari (’67-’69), prima del ritorno all’estero. Con l’Inter vinse il campionato 1962-1963.

Ben più noto il nome di Ince: che con l’Inter, nelle stagioni in cui vi ha militato (1995-1997) non ha vinto nulla, ma che è rimasto nei ricordi dei tifosi meno giovani. Allo stesso modo in cui punta, ora, a farsi ricordare anche Ashley Young: terzo inglese di un club storicamente poco anglofono, ma che – si vedano i rinforzi dalla Premier acquistati tra la scorsa estate e quest’inverno – con l’Inghilterra pare stia costruendo un certo feeling. Che – questo è l’auspicio – dovrebbe pure portare risultati.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!