Stramaccioni: “Per il mio futuro l’Italia rimane una priorità. Vicino al Cagliari a marzo? Faccio un grande in bocca al lupo al mio amico Zenga”

Ospite negli studi di Sportitalia, Andrea Stramaccioni, ex allenatore tra le altre dell’Inter, e attualmente senza panchina dopo l’esperienza iraniana per l’Esteghlal, ha parlato di diversi temi, dal proprio futuro come tecnico, all’attuale stagione di Serie A. Queste le sue parole:

FUTURO – “L’Italia rimane un campionato fantastico, per me rimane una priorità. Non sempre si trovano le sinergie giuste, non sempre magari si trova la sistemazione che uno vorrebbe. Sono un allenatore giovane, ho avuto la fortuna di avere offerte e le ho colte. Una squadra che mi piacerebbe allenare? Ho avuto la fortuna di avere società che hanno puntato su di me in quanto allenatore che aveva esperienza con i giovani, delle sue idee. Non ho alcuna preclusione per ogni squadra, l’importante ci sia un progetto, un’idea, per me è un grande onore qualsiasi società di Serie A, ci mancherebbe”.

LAZIO RIVALE SCUDETTO – “La Lazio ha concluso il campionato con grandissima energia, con il vento in poppa. Con la consapevolezza di avere una grandissima occasione. La Lazio ha l’entusiasmo, e nulla da perdere. Arrivasse seconda o terza sarebbe comunque un grande risultato, è senza coppe europee e può lavorare alla grande durante la settimana. L’unica cosa è che ha una partita veramente difficile al rientro con l’Atalanta“.

I VIDEOGIOCHI – “Florenzi ha raccontato che io ero imbattibile nei videogiochi? Era la famosa mossa di Oronzo Canà, il 5-5-5. I giocatori erano più bravi nella manualità io nella tattica, ero giovane, ora mia moglie me l’ha buttata”.

CAGLIARI – “A marzo veramente vicino al Cagliari? In questo momento faccio un grandissimo in bocca al lupo a Zenga, che è un amico. Gli auguro il meglio perché lo meritano. Avevano un grande allenatore come Maran, nel calcio alle volte le cose non vanno come si spera, ma le persone non cambiano, il mister è un grande allenatore e auguro al Cagliari il meglio”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!