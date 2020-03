Stramaccioni a 360°: “Bravi i calciatori della Juventus, il calcio ha seguito le direttive governative”

Andrea Stramaccioni torna a parlare in questo momento difficile per l’Italia e per il mondo intero. L’ex allenatore dell’Inter è reduce da una positiva esperienza in Iran dove era alla guida dell’ Esteghlal FC prima di una brutta rottura con la società.

Il mister romano è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà: “E’ un periodo un pò particolare. Ma serve rimanere positivi. Solo con questo sacrifico si potrà venire fuori da questa situazione. Taglio stipendi alla Juventus? E’ un bellissimo gesto da parte dei calciatori, che dimostrano di comprendere la situazione e l’eventuale difficoltà in cui potrebbe versare il club senza altri introiti in questo momento”.

Sulla situazione di emergenza e sull’esperienza in Iran: “E’ inutile ora stare a parlarne. Ci sono stati alcuni governi che probabilmente non hanno attuato le misure necessarie. Questa emergenza ha colto tutti impreparati. Il calcio ha seguito le decisioni governative. Sui presidenti ricade la crisi, sicuramente questa cosa porterà ad un livellamento. Saranno pesanti i costi già in essere, come i contratti molto lunghi e onerosi. Iran? Un’esperienza che non avrei mai pensato di vivere. Questa estate in Italia non si era concretizzata una situazione e non volevo rimanere fermo. La società aveva vinto la Champions asiatica e mi cercava con forza. Spinto anche dall’esperienza del mio procuratore, ho accettato. E’ stata un’esperienza incredibile. Ho visto una passione per il calcio come c’era in Italia negli anni Ottanta, con stadi pieni. Era però un club gestito più da politici che sportivi e qualche attrito si è creato. Peccato essere arrivati alla rottura con la squadra in testa”.



