Stramaccioni: “Esteghlal? Un peccato interrompere. Non è un discorso di soldi, vi spiego cosa sta succedendo”

Fermi tutti, perché parla Andrea Stramaccioni. Il tecnico romano, infatti, intervistato da Sky, ha fatto chiarezza sulla situazione che lo vede protagonista con l’Esteghlal, club col quale ha rescisso il contratto per delle inadempienze della società in merito ai pagamenti: e si è scoperto che, in realtà, non si tratta di pagamenti non arrivati, ma di pagamenti irregolari per ragioni – come si è avuto modo di approfondire negli ultimi tempi – anzitutto politiche. Sentiamo Stramaccioni: “E’ una situazione veramente particolare e per me anche nuova, perché nel momento in cui la situazione sportiva ha avuto problemi c’è stato un forte intervento dell’elemento politico sia da parte iraniana che della nostra ambasciata italiana – ha spiegato – Sono praticamente 12-13 giorni da quando sono andato via che le autorità stanno cercando in tutti i modi di risolvere questa cosa perché è diventata, purtroppo, e mio malgrado, anche quasi un problema di ordine pubblico”.

Il tecnico, poi, entra un po’ più nel merito degli inadempimenti contestati al club: “Innanzitutto è importante chiarire che non è un discorso di soldi nel senso di pagamenti, ma è un discorso di forma perché l’Iran è un Paese embargato dagli Stati Uniti e quindi le forme di pagamento sono un po’ più complicate – ha spiegato ancora – Non mi permetto di entrare nei dettagli, però sicuramente per me e per i miei collaboratori, essendo professionisti ad un livello per cui vogliamo fare le cose per bene, non sono stati reputati regolari alcuni pagamenti. La gente è convinta che la responsabilità sia del vertice della società che poi in gran parte si è dimesso: io non ho opinioni in merito, ma è stato un peccato interrompere, almeno per ora, un percorso sportivo”.

