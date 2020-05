Stramaccioni: “La chiamata dell’Inter è stata una grande soddisfazione. Mi piacerebbe tornare ad allenare in Italia”

Andrea Stramaccioni, ospite a Casa Sky Sport su SkySport24, ha raccontato la sua esperienza all’Inter, quando Massimo Moratti decise di promuoverlo in prima squadra, dopo aver vinto la NextGeneration con la Primavera nerazzurra. Ecco le sue parole:

CHIAMATA DELL’INTER – “La chiamata dell’Inter è stata una grande soddisfazione, un orgoglio. Ho attirato le attenzioni di Branca e Ausilio vincendo la Champions League con i giovani. Ricordo quell’anno, è stato sfortunato tra i fallimenti Gasperini, Juric, Ranieri. Moratti mi fece un contratto di due mesi, reputo questa esperienza una fantastica follia. Avevo una squadra piena di campioni, io ero un giovane allenatore appena uscito da Coverciano”.

ALLENARE IN ITALIA – “Allenare in Italia, per motivi di affetto e perché e’ uno dei campionati più belli al mondo, resta la mia priorità. Ho allenato all’estero, in Iran, perché ho avuto la possibilità di giocare la Champions asiatica. Allo Sparta Praga per il blasone, ma in Italia tornerei volentieri. Magari non in una grande squadra, ma in una società che ha una componente di giovani e che abbia voglia di crescere con un progetto”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!