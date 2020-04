Stramaccioni: “Inter, sarai più forte dopo la sosta. Lautaro? A quelle cifre…”

Andrea Stramaccioni è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, in un’intervista a tinte nerazzurre. L’allenatore classe ’76, con un passato molto intenso a Milano, ha svelato un retroscena sul suo ritorno in patria dall’Iran: “Sono riuscito a rientrare appena in tempo. Lì i numeri reali del virus sono più alti di quelli che filtrano”. Riguardo l’Inter, squadra che ha allenato succedendo a Ranieri, non ha dubbi: “L’approccio al ritorno in campo può essere positivo, la sosta forzata può aver fatto bene”.

Il mister si è soffermato poi sul nuovo grande acquisto della squadra nerazzurra, spiegando una questione tattica: “Eriksen è arrivato con tantissime aspettative, ma non è facile l’inserimento di un giocatore così talentuoso in uno scacchiere tattico quadrato come quello di Conte. Ha caratteristiche uniche per la rosa nerazzurra, l’allenatore e Marotta lo hanno voluto e ci punteranno”. Infine, un consiglio di mercato al suo vecchio club su Lautaro Martinez, considerato non incedibile dall’allenatore romano: “Se le cifre sono quelle ci si può pensare, magari nell’ottica di prendere poi tre rinforzi per aiutare la squadra”.

