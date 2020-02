Stramaccioni: “La vittoria allo Stadium? Ecco quale fu il segreto. Conte uno dei migliori allenatori di sempre”

A due giorni da Juventus-Inter, ai microfoni di Sky ha parlato Andrea Stramaccioni, per ricordare la storica vittoria per 1-3 ottenuta allo Stadium ormai 8 anni fa ma non solo. Ecco le sue dichiarazioni.

Juventus-Inter 1-3 – “Ero proprio all’inizio della mia carriera, è passato tanto tempo (ride, ndr). Momento più alto della mia carriera? Sicuramente fu una grandissima soddisfazione, che paragono anche al derby di Milano. È una vittoria dell’interismo, chi respira Inter fin da dentro come me sa cosa significa quel successo”.

Segreto per vincere – “Abbiamo fatto una grandissima prova di forza e di personalità. L’Inter era piena di grandissimi campioni, anche se qualcuno non più sul livello degli anni precedenti. Il segreto è stata la convinzione di poter vincere quella partita”.

Inter post Triplete – “Stava finendo l’era di un presidente che sarà per sempre nella storia del calcio come Massimo Moratti. Quello fu un momento difficile per l’Inter, ma quello che ha fatto col Triplete finora nessuno l’ha eguagliato, e quella vittoria era un segnale molto forte”.

Stagione di oggi – “Parlando di Inter sicuramente i meriti vanno divisi, senza dimenticarsi anche del lavoro degli anni precedenti fatto da mister Spalletti. Conte e Marotta hanno portato la qualità di personaggi abituati a vincere, e gli investimenti han fatto il resto. Per me Conte è uno degli allenatori italiani più bravi di sempre. Io credo che mai come oggi, in questi anni, Inter e Juve siano state così vicine, e mai come oggi la Juve è stata in difficoltà. Sarri è uno chef che ha bisogno dei suoi ingredienti. Non è ancora tempo di processi, ma se dovesse uscire dalla Champions League potrebbe avere un contraccolpo ambientale”.

Esperienza in Iran – “È stata una scelta particolare ed anche coraggiosa. Giocare con una tifoseria che fa la Champions League asiatica è stata una grande esperienza. Siamo partiti con grandi difficoltà dovute ai problemi ambientali, ma sono contentissimo di aver fatto questa esperienza. È una parte del mondo in cui il calcio è in grandissima crescita, con un entusiasmo incredibile, a differenza dei nostri stadi spesso semi vuoti. Lì ancora c’è quell’euforia che c’era da noi negli anni ’80 e ’90”.

Futuro – “In questo momento ho delle possibilità in squadre importanti in Asia. Ovviamente non sono ipocrita, il primo obiettivo è tornare in campionati competitivi come quelli europei, però sono giovane, non esiterei a valutare piazze diverse. Ora vediamo, questo è un momento in cui osservare, migliorare e tenersi aggiornati”.

