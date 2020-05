Stramaccioni ricorda l’Inter: “L’esordio a San Siro l’emozione più bella di sempre”

Nel corso di un’intervista concessa a Gazzetta Regionale, l’ex allenatore dell’Inter Andrea Stramaccioni ha analizzato nello specifico il periodo vissuto in nerazzurro, ricordando le emozioni dell’esordio e sottolineando la visibilità di un club così importante come quello della Beneamata.

EMERGENZA – “Sicuramente è stato un periodo difficile per tutti, ma bisogna avere pazienza e seguire le regole per rispetto di chi non c’è più ed ha pagato con la vita. Proviamo a costruire insieme un futuro migliore. Psicologicamente ho l’obbligo di essere sempre allegro e positivo, stando in contatto con i miei figli, per non fargli pesare ancora di più una situazione non facile anche per loro”.

ESTERO – “La buona conoscenza della lingua inglese e l’aver avuto la possibilità di disputare le Coppe Europee mi ha regalato una visibilità internazionale di cui sono molto orgoglioso. L’Italia resta l’Italia e sarà sempre una priorità nelle mie scelte, ma essere stato fortemente voluto come allenatore da club storici e con milioni di tifosi è motivo di soddisfazione impagabile in relazione a dove sono partito”.

CRESCITA – “Ho fatto tantissimi errori, ma li rifarei tutti, perché ogni errore mi ha reso migliore, più forte. Sbagliare lo vedo come un momento di crescita, importante è avere una propria identità. Ho imparato da tutte le persone che ho incontrato, ognuno ha qualcosa, bisogna saperlo vedere”.

INTER – “Emozioni? Ne ho vissute tante, ma togliendo le personali, sicuramente l’esordio a San Siro a 36 anni come allenatore più giovane della Serie A non ha eguali. Guidare due stagioni, per quasi 60 partite, uno dei club più famosi del mondo è un onore per me”.

GIOVANI PROMETTENTI – “Tra quelli che ho allenato io sicuramente Coutinho, Kovacic, Allan e Bruno Fernandes”.

