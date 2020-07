Stramaccioni ricorda: “L’Inter un sogno, ho allenato tanti campioni. Ritorno in Italia? Sarei favorevole”

“Inizio con una battuta, ma è la verità: per il punto in cui sono partito nel mondo del calcio, se smetto domani io sono felice per tre vite. A differenza di tanti altri colleghi che sono stati grandi calciatori, io quasi dal nulla sono riuscito a diventare un allenatore, e da ragazzo di quartiere dico che è un grandissimo risultato. L’esperienza all’ Inter è un sogno, coronato, e soprattutto per due stagioni”.

Stramaccioni continua: “Ho allenato campioni incredibili con cui ho grandi rapporti di stima, pensate che Stankovic per esempio è stato con me a Udine. Oppure Zanetti, Cambiasso. Finché le cose andavano bene sono riuscito a far vedere quel pochino che ho di mio, mentre poi quando eravamo in difficoltà, nel trauma della cessione, ho forse peccato d’inesperienza, ma non mi pento di niente e l’ho fatto sempre a testa alta. Essere nel cuore degli interisti è un attestato di stima: al netto dei miei errori si è apprezzato persona ed allenatore, qualcosina di buono l’abbiamo fatto. Solo orgoglio e felicità”.

Sulle esperienze all’estero: “Il calcio è cambiato tanto, è globalizzato e oggi con attrezzature di scouting puoi vedere qualsiasi partita al mondo. Ci si è investito un po’ ovunque, non si trovano più le squadre materasso da tanto a poco: c’è preparazione complessiva. Per me l’Italia rappresenta sempre una priorità, ma sono giovane e, pur di non rimanere fermo perché non si è concretizzata l’offerta giusta, ho preferito accettare squadre comunque storiche come Panathinaikos e Sparta Praga, è stato un orgoglio. Rimango comunque favorevole ad un incarico qui in Italia”.

