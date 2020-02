Straordinari per Lukaku e Barella: titolari anche in Europa League?

Antonio Conte non sembra andare d’accordo con il turnover, perlomeno per due elementi chiave della compagine meneghina: per Romelu Lukaku e Nicolò Barella, infatti, sono in arrivo gli straordinari. L’ex United e l’ex Cagliari dovrebbero essere titolari anche nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets, in un San Siro a porte chiuse.

Nonostante la sfida Scudetto del weekend contro la Juventus (anch’essa a porte chiuse, ma all’Allianz Stadium), Gazzetta.it suggerisce come sia probabile l’utilizzo del belga e del numero 23: Lukaku, infatti, potrebbe trovare spazio vista la squalifica di Lautaro ed il risentimento muscolare di Esposito, mentre Barella sarebbe titolare dopo il riposo in Bulgaria.

Per quanto riguarda le altre scelte di formazione, in difesa ed in regia conferme per Ranocchia e Borja Valero; in attacco, invece, Sanchez è sicuro del posto, con Eriksen che potrebbe essere tutelato in vista di Juventus-Inter.

