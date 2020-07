Suarez duro con l’Inter: “Situazione anormale, c’è stata un’involuzione. Conte? Senza squadra non vinci”

Il mondo interista non ha preso bene il pareggio di ieri sera contro l’Hellas Verona: l’Inter infatti doveva riscattarsi dopo la sconfitta con il Bologna, ed invece arriva un’altra rimonta nei minuti finali. L’ex nerazzurro Luisito Suarez ha commentato così il momento ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

“L’impressione adesso è che ora non si sappia da che parte girarsi. Non è normale questa situazione, c’è stata un’involuzione netta e già prima dello stop era andata così così. Sono stati persi tanti punti per strada e credo che anche per i responsabili del club e per il tecnico sia difficile trovare la soluzione giusta al problema. Ci sono stati troppi alti e bassi. Stagione? Ora sento dire che si pensa di cambiare tanto per l’anno prossimo ma questo non è positivo. Perché agendo così poi ti devi andare tutto bene… Resta l’Europa League in cui sperare in un exploit”.

CONTE – “Io dico che con questi discorsi sull’allenatore si sta esagerando. Un tecnico non determina, sono i giocatori che vincono. Vedo giocatori con poca personalità e mancanza di livello tecnico per puntare chiaramente molto in alto. Se le partite si mettono male devono essere i giocatori di livello a riprenderla in mano. Conte? Tutti pensavano che con il suo arrivo ci fossero le vittorie. M se non hai la squadra non vinci”.

ERIKSEN – “Situazione strana, in Inghilterra aveva giocato bene e anche in nazionale. Può essere legata ad una questione caratteriale, magari dovendosi esprimere nel ruolo di condottiero non riesce ad assolvere queste funzioni. Un conto è svolgere una parte normale altro discorso essere una guida in campo e fuori. Magari non è abituato. E’ una delusione ma in due mesi non si disimpara a giocare a calcio”.

