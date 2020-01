Suarez ko, Barcellona tentato da Gabigol: Vidal l’uomo giusto per l’assalto blaugrana

L’infortunio di Luis Suarez, fuori dai giochi per quattro mesi, costringerà il Barcellona ad attivarsi sul mercato alla ricerca di un attaccante che possa sostituire temporaneamente l’uruguaiano. Tante le possibilità per il club blaugrana, con diverse suggestioni presentate da Mundo Deportivo e che rischiano di riaccendere la pista che porta ad Arturo Vidal per l’Inter.

Secondo il portale spagnolo infatti, tra le diverse strade che il club di Bartomeu potrebbe intraprendere si fa largo anche la pista Gabigol. L’attaccante brasiliano non ha ancora raggiunto l’accordo definitivo con il Flamengo e, nel caso in cui l’Inter dovesse continuare ad insistere per il cileno, un eventuale inserimento di Barbosa nell’affare verrebbe considerato congeniale al progetto catalano. Nulla da fare per Lautaro, almeno per gennaio: il Barcellona tornerà all’attacco nella prossima estate, ma intanto attende il suo rinforzo offensivo. Gli altri nomi in lista sono quelli di Stuani del Girona, Avila dell’Osasuna, Vela dei Los Angeles FC e, appunto, Gabigol.

