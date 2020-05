Suarez: “Lautaro? Se lo ha chiesto Messi significa che si trova bene. E’ un giovane interessante, lo vogliono tutti”

Intervistato dalla nota emittente radiofonica spagnola Cadena Ser, il Pallone d’Oro Luisito Suarez – ex grandissimo attaccante di Inter e Barcellona – non si è mica sottratto al dibattito pubblico sull’interesse forsennato del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. L’ex centravanti ha ragionato in ottica futura per quanto riguarda la rosa blaugrana, la quale necessita di serie riflessioni in tema di rinnovamento, soprattutto per quel che riguarda le condizioni fisiche del suo omonimo ma di nazionalità uruguagia, Luis Suarez.

Queste le parole di Luisito: “E’ andato molto bene anche nel campionato precedente. Si vede che è un calciatore molto interessante, perché lo vogliono tante squadre ed è naturale che sia così. Suarez? Il Barcellona non può rimanere a guardare, aspettando di capire se può farcela o meno. Se dà garanzie, tanto meglio perché ha reso sempre in maniera fenomenale. Altrimenti, deve cercare un sostituto per non farsi trovare impreparato. Lautaro, per esempio, Messi lo conosce bene perché giocano insieme in Nazionale, e se lui dice di sì, allora sì, perché vorrebbe dire che si trova bene con questo calciatore, come si trova bene con Suarez. Bisogna tornare a rinnovare in alcuni aspetti, soprattutto prendendo quelli che segnano. Bisogna capire su chi puntare e prenderlo”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!