Suarez sconsiglia il trasferimento a Lautaro: “A Barcellona non sarebbe al centro del progetto”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Luisito Suarez non si è nascosto, parlando soprattutto di mercato e della trattativa che vede le sue due squadre del cuore coinvolte: Inter e Barcellona infatti stanno parlando da diverso tempo di Lautaro Martinez.

“Resterei un altro anno all’Inter se fossi in lui”, esordisce nell’intervista Suarez consigliando di fatto al numero dieci di non andarsene da Milano. “Qui potrebbe vincere qualcosa nel giro di un paio di stagioni completando a pieno il suo percorso formativo”.

Poi Suarez spiega il motivo per il quale andare ora a Barcellona non sarebbe la scelta migliore per la carriera di Lautaro: “Non sarebbe al centro del progetto: vincerà sicuramente qualcosa nel breve periodo, ma farlo non da protagonista non è la stessa cosa”. Le voci di trasferimento intanto si infittiscono sempre di più e con il passare del tempo bisognerà capire fino a che cifra i catalani sono disposti ad arrivare. L’Inter è categorica sulla clausola e non fa sconti.

