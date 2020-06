Suarez stronca Sanchez: “È stata una delusione!”. Poi su Vidal: “Altro che vecchio, sarebbe un rinforzo top”

Intervenuto ai microfoni del quotidiano La Cuarta, l’ex calciatore dell’Inter Luis Suarez ha commentato la situazione di due cileni legati, in modo differente, alla squadra di Conte. Arturo Vidal, grande obiettivo di mercato, ed Alexis Sanchez, che si giocherà la riconferma in questi ultimi due mesi di stagione.

Stagione di Sanchez – “Ha giocato molto poco, è stato infortunato. Però è strano che abbia avuto così poca continuità. È un buon giocatore, avrebbe potuto dare una mano all’Inter. Speriamo si sia lasciato alle spalle tutti i problemi fisici”.

Tenerlo per un altro anno – “Bisognerebbe essere lì ad Appiano per decidere. Se quest’anno avesse dato di più, probabilmente si sarebbe guadagnato la conferma. Ora spetterà alla società decidere”.

Prestazioni – “Ci si aspettava molto di più da Sanchez, è stato una delusione. Sono ormai due stagioni che non si vede più ai suoi livelli. Ha avuto problemi fisici, che a volte non sono gravi, ma abbastanza significativi da non permetterti di entrare in forma. Forse ora potrebbe avere più spazio, perché ci saranno più rotazioni all’interno della squadra. Ci saranno molte partite di fila da giocare, quindi può sfruttare quel poco che resta del campionato per mettersi in mostra”.

Vidal all’Inter – “Sarebbe un grande rinforzo, ma non so se verrà all’Inter. Ho la sensazione che Vidal sia felice a Barcellona, non so se abbia voglia di iniziare una nuova avventura. Se dovesse arrivare, sarebbe un rinforzo importante. È un giocatore performante perché ha carattere, qualità, gol… e il gol per i centrocampisti è sempre essenziale”.

Età – “Ciò che parla più dell’età, e da cui nessuno può nascondersi, è il campo di gioco. Più passano gli anni, più i calciatori si prendono molta cura di se stessi. All’età di Vidal (33 anni) è ancora presto per smettere di giocare. Può fare un altro paio d’anni ad alto livello, ha avuto anche pochi infortuni. È molto forte”.

