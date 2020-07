Suazo: “L’Inter ha fatto un campionato importante. Niente rimpianti. Lautaro? Deve restare”

David Suazo, ex calciatore dell’Inter e del Cagliari, ha parlato a Tuttomercatoweb.com della stagione nerazzurra e del futuro di Lautaro Martinez e Sandro Tonali, nomi caldi per questa sessione di mercato. Ecco le sue parole:

STAGIONE DELL’INTER – “Per ogni allenatore c’è sempre qualcosa da migliorare. Conte è un vincente e come tale voleva che la squadra arrivasse fino in fondo. Il mister è arrivato in estate, piano piano sta facendo in modo di creare una squadra che possa centrare obiettivi importanti. L’Inter ha fatto un campionato importante, magari può avere qualche rimpianto. La Juve però era favorita dall’inizio”.

LAUTARO MARTINEZ – “Ha delle qualità fantastiche. L’Inter deve tenerlo”.

SANDRO TONALI – “Ha bisogno di ritagliarsi un suo spazio. Ha tante qualità, non avrà problemi. È un ragazzo intelligente, deve trovare la sistemazione ideale. Poi, da solo, farà il resto”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi