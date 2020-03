Suning da applausi, in Cina arrivano i complimenti del sindaco di Nanchino per lo sforzo anti Covid-19

Gratitudine, questo è quello che merita Suning, società a capo dell’Inter, con il presidente Zhang che negli ultimi mesi ha fatto davvero sforzi notevoli contro la pandemia di Coronavirus che ha colpito l’Italia e in particolare la Lombardia. Ecco che i funzionari della città di Nanjing in Cina, dove Suning è nata trent’anni fa, sono stati ospitati dalla società di Zhang Jindong, come mostra il tweet sottostante; inoltre, il presidente della Beneamata ha anche ricevuto i complimenti del sindaco di Nanchino.



