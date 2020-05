Suning fa ricca l’Inter: vola il valore economico del club. Doppiato il Milan!

L’analisi su La Gazzetta dello Sport di questa mattina ha fatto sicuramente felici tutti i tifosi dell’Inter: vedere il proprio club tornare tra i grandi d’Europa è un qualcosa che i nerazzurri aspettavano da tempo. Il valore economico della società – come riportato da KPMG – in questi anni non è mai stato così alto: 983 milioni di euro.

Il lavoro di Suning in tal senso è stato fondamentale: l’Inter ha quasi doppiato il Milan (526) e staccato di netto tutte le altre società italiane: Roma (602), Napoli (590) e Lazio (328). Inarrivabile per ora la Juventus con 1 miliardo e 753. L’incremento del 42% in un solo anno che gli ha permesso di scalare una posizione nella classifica dei top club europei (è ora al 14° posto) è solo uno dei traguardi raggiunti dalla società: tenendo conto dell’ultimo quadriennio, la società nerazzurra si ritrova sempre sul terzo gradino del podio tra quelle maggiormente cresciute. Ecco i numeri: più 146% ottenuto grazie agli investimenti di Suning, allo sviluppo (+168%) delle entrate commerciali, all’esplosione sui social (+353%, primo posto assoluto nella crescita di followers, con la Juventus al terzo posto) e al contenimento del monte stipendi (dal 69% al 53% l’incidenza sul fatturato).



