Suning in prima linea nella lotta al Coronavirus: nuove donazioni a Italia e Slovenia

Non si ferma la grande macchina degli aiuti messa in campo dal colosso Suning che, dopo gli interventi ingenti effettuati in Cina, nel corso delle settimane anche tramite l’Inter si è mossa concretamente per aiutare l’Italia ed altri Paesi in questa terribile lotta contro il Coronavirus.

L’ultimo, importante gesto in ordine cronologico è arrivato nelle scorse ore grazie a Suning International, presieduta dal numero uno dell’Inter Steven Zhang, che ha trasportato un milione di mascherine chirurgiche in Italia e 300mila in Slovenia. “In questo periodo di lotta contro pandemia globale, speriamo di fare affidamento sulla riuscita esperienza di prevenzione domestica per aiutare l’Italia e la Slovenia a fermare rapidamente la diffusione dell’epidemia. Allo stesso tempo, Suning International continuerà a utilizzare i vantaggi di avere una consolidata catena globale tra acquisti, logistica e altro per intensificare i nostri sforzi per aiutare i due paesi nella lotta contro COVID-19 e lottare insieme per chiudere questa guerra alla pandemia” ha detto Steven Zhang.



