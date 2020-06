Suning International sempre più “italiana”: ufficiale la nuova partnership

Suning è sempre in rampa di lancio e il legame tra Cina e Italia è sempre più forte: con la collaborazione stretta tra il gruppo e l’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) molti brand italiani potranno farsi conoscere sul mercato cinese.

Il Made in Italy e il nostro stile di vita si inseriranno gradualmente nel mondo asiatico; ciò permetterà al gruppo Suning International di espandere ulteriormente le sue ambizioni globali. È proprio il gruppo stesso ad annunciarlo con un tweet sul proprio profilo. “Abbiamo stretto una collaborazione con ITA Trade Agency per portare oltre 150 marchi italiani in Cina ed introdurre con successo lo stile di vita italiano ai consumatori cinesi. L’italiano Pavilion è solo uno dei primi passi di Suning per espandere ulteriormente le sue ambizioni globali”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!