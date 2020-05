GdS – Suning a caccia di un nuovo sponsor, ma Tronchetti Provera assicura: “Pirelli rimane, vediamo come”

Con il cambio di proprietà, le strategie commerciali nerazzurre hanno assunto un ruolo totalmente diverso rispetto al passato, con uno slancio verso il futuro fuori dall’ordinario. Il tutto, come riporta La Gazzetta dello Sport, si tramuta nella ricerca di nuovi sponsor, magari anche sulla divisa da gara: il marchio Pirelli è destinato a sparire dai radar della Beneamata?

Come sottolineato ai microfoni de “La politica nel pallone” da Marco Tronchetti Provera, a.d. del gruppo Pirelli ed ex vicepresidente nerazzurro durante l’era Moratti, il legame tra Pirelli e Suning non è destinato a terminare: “Per Pirelli rimarrà un legame con l’Inter. Quale si vedrà, ma con Suning i progetti resteranno ambiziosi”. La sensazione, comunque, è che Steven Zhang voglia fare il salto di qualità.

Per questo, le voci danno vicino un accordo con un grande brand asiatico: sul tavolo delle trattative sono presenti sia Samsung che Evergrande. Suning è pronta a dire arrivederci a Pirelli, perlomeno sulla maglietta sfoggiata dagli uomini di Antonio Conte?

