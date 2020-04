Suning vola nel mercato cinese: cifre da record nonostante l’emergenza Coronavirus

Numeri ancora una volta da record per Suning, società gestita dalla famiglia Zhang ai vertici del club nerazzurro. Come raccontato infatti dal rapporto finanziario del primo trimestre dell’azienda, il patron dell’Inter avrebbe raggiunto un fatturato di circa 7,5 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2020 con cifre da capogiro nel mercato online. Aumento considerevole anche nel volume di vendite che superano nettamente gli 11 miliardi di euro, crescendo così del 2,01%.

Importanti i proventi registrati da Suning dalla vendita online nei primi mesi del 2020. 23 milioni di nuovi utenti e 578 milioni di registrazioni per l’e-commerce della società, il tutto nonostante l’emergenza legata al Coronavirus. Il numero uno Zhang Jindong ha infatti dichiarato, come riportato da Calcio e Finanza, che l’epidemia non influenzerà lo sviluppo a lungo termine dell’economia cinese, auspicando una grande crescita per Suning anche nella vendita al dettaglio per il 2020.



