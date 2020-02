Svelate le nuove divise del Jiangsu Suning: indizio sulle prossime maglie dell’Inter?

È già tempo di pensare alla prossima stagione? Per la Nike si. Il famoso brand ha realizzato la nuova divisa 2020/2021 del Jangsu Suning: il club gemello dell’Inter, di proprietà del colosso cinese a capo della società nerazzurra, si appresta ad affrontare la nuova stagione con una nuovissima maglia che ricorda quella ipotizzata dal sito Footy Headlines per la Beneamata a partire dalla prossima stagione.

Direttamente dalla Cina arrivano foto che sembrano uno specchio sul futuro dell’Inter in tema di maglie. La divisa del Jiangsu per la prossima stagione sarà a zig zag, ma soprattutto sarà nerazzurra. Uno stile che rimanda decisamente a quello di una possibile futura maglia della squadra di Antonio Conte, già svelata dal sito Footy Headlines in precedenza.

