Svolta a livello societario: Inter Media and Communication annuncia nuovo bond da 75 milioni di euro

Una svolta importante arriva a livello societario. Inter Media and Communication SpA, che si occupa della gestione del business relativo ai media, alle tv e alle sponsorizzazioni dei nerazzurri, ha comunicato una nuova emissione di 75 milioni euro per il bond dell’Inter da 300 milioni. La somma arriverebbe da un’offerta istituzionale, che è stata valutata con successo, che porterebbe a dei proventi netti utilizzati per finanziare gli scopi aziendali del club di Suning.

L’offerta in questione considera il valore capitale complessivo di nuovi titoli obbligazionari senior secured al 4,875%, con scadenza al 2022, al prezzo di emissione del 93%. Il bond The New Notes sarà emesso dall’Emittente in base a quanto stabilito nel contratto datato 21 dicembre 2017 e andrà a formare un’unica classe insieme al bond stessa da 300 milioni di euro. E’ una svolta considerevole per le casse societarie dell’Inter, che consente un’immissione di liquidità utile anche per il mercato.

