Szczesny: “Contro l’Inter vittoria importante, è stata una gara particolare”

E’ stata l’ultima partita giocata in questo campionato dall’Inter prima dello stop per l’emergenza coronavirus: la sconfitta con la Juventus – giocata a Torino a porte chiuse – non è stata ancora digerita dai tifosi e dagli addetti ai lavori. Il portiere bianconero Wojciech Szczesny ai microfoni di Sky Sport è tornato sulla sfida dell’8 marzo giocata – come detto – senza pubblico.

“E’ stato strano – racconta – giocare senza i nostri tifosi. E’ una gara particolare. Abbiamo vinto festeggiandola comunque come una vittoria importante, perché era un match importante. Mi dispiace non aver potuto festeggiare con loro perché noi calciatori viviamo per loro, solo il bello del calcio”.



