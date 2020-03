Taglio degli stipendi della Juventus, l’ex arbitro Marelli: “Pietra tombale sui campionati”

La Juventus ha deciso: i tesserati bianconeri rinunceranno a quattro mensilità, quelle di marzo, aprile, maggio e giugno. Una scelta forte quella della Vecchia Signora e che verrà attuata nel caso in cui i campionati non dovessero riprendere. Al contrario, con la speranza di riannodare i fili di campionato e coppe, i tesserati bianconeri andranno a ridiscutere i loro accordi con il club. Una decisione importante che ha animato l’opinione pubblica, con l’ex arbitro Luca Marelli che ha scelto di dire la sua in merito alla situazione.

Attraverso il suo profilo Twitter, l’ex fischietto ha commentato così la scelta della Juventus: “I tesserati della Juventus hanno raggiunto un accordo con la società: stipendi congelati fino a giugno. In linea di massima una pietra tombale sul campionato (a meno di improbabili riprese)”. Queste le parole dell’ex arbitro Luca Marelli: secondo il direttore di gara, il gesto dei bianconeri sarebbe infatti simbolico, come a voler annunciare la fine dei giochi. Un accordo che i club di Serie A sperano di non dover raggiungere, con la speranza di riprendere al più presto i campionati e le coppe per diverse motivazioni, tra cui anche quelle simboliche.

