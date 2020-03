CdS – Taglio agli ingaggi dei calciatori, Gravina è d’accordo. Percentuale variabile in base a fasce di reddito

E’ arrivata una netta apertura da parte del presidente della FIGC Gabriele Gravina alla proposta di tagliare una buona parte degli stipendi dei calciatori di Serie A per tamponare l’emergenza economica che nei prossimi mesi colpirà il campionato italiano. Come ribadito dal Corriere dello Sport – dall’altra parte – il presidente dell’Aic Damiano Tommai, invece, è parso freddo rispetto a questa soluzione. A detta di molti, così facendo, la Serie A rischierebbe di mettere in fuga i propri top player. Si tratta infatti di decurtazioni dei contratti variabili, tra il 20% e il 30%.

I calciatori al minimo sindacale e quelli sotto una certa cifra, magari, saranno risparmiati; la percentuale del taglio invece aumenterà con l’aumento degli emolumenti, in base a fasce di reddito prestabilite. Ad essere maggiormente penalizzati e toccati da questa manovra, saranno così i calciatori che attualmente percepiscono di più. A guidare la classifica è ovviamente Cristiano Ronaldo che guadagna 31 milioni di euro netti e rischierebbe di lasciarne sul tavolo circa 9. Altri super ingaggi che verrebbero ritoccati sarebbero pure quelli di Lukaku, Dybala, Higuain, Ramsey, De Ligt, Donnarumma e Dzeko.



