Taison avvisa: “Vogliamo farci trovare pronti, neutralizzeremo i punti di forza dell’Inter”

In semifinale di Europa League sarà Inter– Shakhtar Donetsk. I nerazzurri arrivato dalla vittoria per 2-1 contro lo Bayer Leverkusen, mentre il club ucraino dal rotondo successo (4-1) contro il Basilea. La gara di lunedì è l’ultimo ostacolo prima della possibile finale di Colonia, dove ci sarà una tra Siviglia e Manchester United.

Un impegno in cui nessuna delle due squadre vuole (e deve) farsi trovare impreparata, come ha dichiarato Taison nel post gara di ieri sera: “Analizzeremo il loro gioco con i video. Vogliamo prepararci bene e farci trovare pronti per imporre il nostro gioco e neutralizzare i punti di forza dell’Inter“.

Il centrocampista brasiliano ha poi tessuto le lodi della squadra di Antonio Conte: “L’Inter è grande, la squadra più forte del torneo. Sarà molto difficile. Dobbiamo essere preparati più che mai“.

Infine, Taison avverte: “Non siamo venuti qui per riposare. Tutti i giocatori, ovviamente, sognano di arrivare in finale e arriveremo a questo obiettivo. Penso che non ci sia nessun favorito nella partita. Si incontrano due squadre forti e chiunque può vincere. Ci prepariamo per una gara difficile”

