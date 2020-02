Tajani: “Juve-Inter in chiaro? Vi spiego i problemi legali. Difficile ma non impossibile”

L’emergenza CoronaVirus sta scuotendo anche il mondo del calcio: l’Inter ha saltato la sfida di domenica con la Sampdoria, giocherà a porte chiuse con il Ludogorets e, soprattutto, disputerà quasi sicuramente in assenza di pubblico anche il big match con la Juventus, previsto per domenica prossima allo Stadium. Proprio il caso di Juve-Inter sta interessando diversi professionisti, tra cui anche l’ ex presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, che ai microfoni TMW Radio, durante Maracanà, ha discusso sia del problema Virus sia delle difficoltà legali che si stanno incontrando nell’organizzazione della sfida tra bianconeri e nerazzurri:

IL VIRUS E L’EPIDEMIA – “Non bisogna creare allarmismi ma allo stesso tempo non bisogna nemmeno sottovalutare la vicenda. Non c’è un vaccino, quindi forse bisognava adottare un questionario per tutti coloro che arrivavano in Europa e in Italia, non solo dalla Cina direttamente ma anche con altre tappe. Bisogna adottare contromisure, senza creare il panico, perché ci sono conseguenze anche per l’economia”.

JUVE INTER: POSSIBILE TRASMETTERLA IN CHIARO? – “Sarebbe giustissimo trasmetterla ma ci sono dei problemi giuridici perché nessuna piattaforma ha i diritti per trasmettere in chiaro le partite di calcio del campionato. La Lega di Serie A dovrebbe trovare un accordo. Sarà molto complicato, vista la legge, ma bisogna trovare una soluzione. Non è facile ma nemmeno impossibile”

