Nuovi tamponi in casa Inter, tutti negativi: parte la fase due alla Pinetina

È partita oggi la fase due per i giocatori dell’Inter. Conte avrà a disposizione la squadra da oggi per i primi allenamenti di gruppo. Già da stamattina i giocatori si sono potuti allenare insieme, e continueranno a farlo anche domani e sabato. La partenza è stata aiutata anche dai nuovi test effettuati su tutti i giocatori. Infatti oggi sono stati fatti ulteriori tamponi in casa Inter, dopo quelli della settimana scorsa, risultati tutti negativi. Handanovic e compagni hanno potuto così prender parte alla sessione di allenamento. A riportare la notizia è Sky Sport.

Gli allenamenti sono partiti in modo soft, sotto la guida del tecnico salentino. Lo stesso allenatore deciderà in questi giorni poi come procedere nelle prossime settimane. Dipenderà infatti tutto dalla programmazione e dall’eventuale ripartenza della Serie A. Antonio Conte è pronto a irrigidire le sessioni qualora arrivi la conferma della ripresa del campionato. Tutto è ancora nelle mani del Governo, in attesa delle prossime parole del ministro Spadafora.

