Tamponi negativi, oggi l’Inter ritorna ad allenarsi: in campo anche mister Conte

L’Inter ha comunicato ieri ufficialmente che tutti i tamponi, sottoposti a giocatori e staff, hanno dato esito negativo. A questo giro gli esami sono stati una novantina e hanno interessato anche fisioterapisti, dirigenti e tutto il gruppo di lavoro che circonda abitualmente la squadra, compresi cameraman, cuochi e magazzinieri.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, da oggi si tornerà a lavorare ancora con allenamenti individuali dopo la domenica libera concessa da Conte. Tutti potranno avvicinarsi alla squadra e non restare a distanza. In campo, per seguire da vicino i suoi uomini, ci sarà anche il tecnico nerazzurro.

