Tardelli: “Bisogna annullare il campionato e pensare al prossimo. Ritroveremo un calcio povero”

Si sta discutendo parecchio, forse anche troppo, in merito alla data per la ripresa del campionato italiano. In un periodo così grave per il paese, la Serie A deve necessariamente fare un passo indietro e sperare che l’emergenza coronavirus possa scomparire il prima possibile. Sul tema della ripartenza del campionato, è intervenuto anche Marco Tardelli. L’ex centrocampista di Juventus e Inter non avrebbe dubbi nell’annullare la competizione e cristallizzare la classifica per le coppe.

Questa l’idea dell’ex calciatore sulle frequenze di tuttomercatoweb.com: “Ritroveremo un calcio un po’ più povero, così come qualsiasi altro sport. Si dovrà ricominciare da zero? Lo faremo. Ritengo che il campo deve dare i titoli. Non si può fare nulla. Si annulla il campionato e si pensa al prossimo. E’ vero, è un peccato, ma se continuerà così, penso di debba annullare il campionato e cristallizzare la classifica per la partecipazione alle Coppe. Qualcuno ci perderà, ma non si può fare altrimenti”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!