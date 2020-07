Tardelli a Radio Deejay: “Conte? All’improvviso, non è capace di gestire i momenti importanti della partita”

Marco Tardelli, intervistato ai microfoni di Deejay Football Club su Radio Deejay, in occasione dell’anniversario della vittoria azzurra a Spagna ’82, ha parlato anche dell’Inter di Antonio Conte. L’ex giocatore nerazzurro è sembrato sensibilmente dispiaciuto per il calo nel rendimento della Beneamata.

Ecco, dunque, le parole di Tardelli su Conte: “Non è più capace di gestire i momenti importanti della partita, con l’Inter che ha perso punti per strada. Io vedevo l’Inter anche per il primo posto, invece poi è cambiata all’improvviso. Hanno avuto un inizio pimpante, era una squadra in cui avevo molta fiducia. Piano piano, poi, le cose sono cambiate: la concentrazione che riusciva a dare Conte, ad esempio, sembra svanita“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!