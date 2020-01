Tardelli: “L’Inter di Conte non mi sorprende. Il tecnico sa farsi seguire e sa coinvolgere”

Marco Tardelli, allenatore ed ex calciatore, ha parlato al Corriere dello Sport della sua candidatura alla presidenza dell’AIC e del mercato delle squadre di Serie A. Ecco le sue parole:

PRESIDENZA AIC – “Ci provo. E’ un tentativo che andava fatto, non mi tiro indietro. I calciatori sono spariti, hanno perso la centralità, l’importanza che avevano un tempo, oggi sono figure semiperiferiche. Erano al centro, ora sono di lato. La gente può pensare ciò che vuole, io sono convinto del contrario. Le sole decisioni che prendono sono quelle in campo. Intendo dire che il calcio senza icalciatori non si può fare, non esiste, e quindi, al di là dell’attenzione all’aspetto economico, devono e possono contare di più, essere presenti in tutti i tavoli nei quali si decidono regole e modifiche. Il cambiamento di mentalità si impone e va incoraggiato“.

CORSA SCUDETTO – “La Juve non mi sorprende, così come l’Inter di Conte. Antonio è uno che sa farsi seguire, in particolare nei primi due anni. E’ coinvolgente, credibile e ha la capacità di recuperare anche giocatori che sembravano perduti. Penso, è solo un esempio, a Candreva che la scorsa stagione consideravano tutti a fine corsa”.

PANCHINA INTER – “Romiti è stata una bella conoscenza, un incontro signifi cativo, ma cosa c’entra lui con l’Inter? Non sono mai stato raccomandato da nessuno, te lo garantisco: sempre da solo“.

ROMANE PER LO SCUDETTO – “La Lazio di sicuro, la Roma un po’ meno. E’ una questione di stabilità, di conoscenza, di crescita graduale, il discorso fatto da Lotito su diritti e doveri non aveva nulla di casuale. Nella Lazio ci sono giocatori che stanno insieme da anni, la Roma è più nuova. Ma ha valori importanti. Uno su tutti, Lorenzo Pellegrini. E’ il centrocampista italiano più forte del momento, ha qualità, ha il corto-lungo, l’ultimo passaggio e un gran bel passo. E poi sa buttarsi dentro“.

