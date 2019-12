Tare: “Scudetto? Abbiamo prima altri obiettivi da raggiungere, ma questo gruppo ha talento e forza”

Aspettative diverse ed uno sguardo anche al primo posto, conteso tra Inter e Juventus. Nel prepartita di Cagliari-Lazio, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ai microfoni di Sky Sport analizza la situazione dei suoi e le insidie di questo campionato: “Serve grande umiltà e siamo però consapevoli del lavoro fatto negli ultimi anni. Questo gruppo ha talento e forza, dobbiamo andare passo dopo passo e tenere i piedi per terra”.

Tare guarda anche alla vetta della classifica ma rinvia il discorso sul primo posto alle ultime battute del campionato: “Lo scudetto non fa paura, ma abbiamo prima degli obiettivi da raggiungere. Poi se a due-tre giornate dalla fine siamo in lotta non ci nascondiamo e proviamo anche a vincerlo. Ma è un discorso prematuro e che chi vuole bene a questa squadra deve restare cauto”. Queste le dichiarazioni del ds della Lazio raccolte da Sky Sport: vietato porsi limiti ma anche vietato illudersi, perchè il campionato è davvero ricco di insidie.

