Tare sulla ripresa del campionato: “E’ una guerra, dobbiamo tornare in campo per i morti”

La Serie A è stata costretta ad un stop forzato per l’emergenza sanitaria ed ora tutte le parti in gioco cercano di trovare un accordo sull’eventuale ripresa del campionato. Al momento è difficile sbilanciarsi su una data, come confermato anche dal Ministro dello Sport Spadafora.

E’ di altro avviso invece il dirigente della Lazio Igli Tare. Ecco le sue parole ai microfoni di Sport1: “All’inizio è stato preso tutto alla leggera, ma ora si parla di una guerra. È un disastro per l’Italia. La stagione deve essere finita. Per rispetto dei morti e per i fan. I tempi non sono maturi per decidere se annullare. Il numero di persone infette sta iniziando ad abbassarsi. Interrompere la stagione sarebbe ingiusto”.



